وفاة معلمة في طابور الصباح داخل مدرسة بالدقهلية

توفيت إحدى معلمات مدرسة عمر ابن الخطاب الابتدائية بقرية أويش الحجر مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إثر إصابتها بسكتة قلبية أثناء حضورها طابور الصباح.

وأكد شهود العيان أن المعلمة تدعى "نبيلة عبد القادر أبو المعاطي خيال"، 58 سنة، مقيمة بقرية كفر الشنهاب، وخلال الطابور سقطت فجأة علي الأرض، ونقلها زملائها إلى مركز طب الأسرة بقرية أويش الحجر ليؤكد الأطباء وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر "سكتة قلبية"، مؤكدين أنه لم يظهر عليها أي أعراض قبل وفاتها، وجرى استخراج تصريح الدفن من مركز طب الأسرة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بوفاة معلمة فصل أثناء اليوم الدراسي، وبالفحص تبين أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية بسبب سكتة قلبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية مطمئن ومستقر، والعام الدراسي الجديد يسير بشكل منتظم وطبيعي، ولا يوجد ما يعوق سير اليوم الدراسي بالمدارس.

وأضاف شوقي، لـ"الوطن"، أن نسبة الحضور بالمدارس على مستوى الجمهورية مرتفعة للغاية، وجميع التلاميذ لديهم الرغبة الكاملة في حضور الحصص المدرسية داخل المدارس، وأولويات وزارة التربية والتعليم حماية الطلاب من أى مكروه وإنجاح العام الدراسي الجديد تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بالمدارس، من خلال تعقيم الفصول الدراسية وتطهير دورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية المخصصة للطلاب وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين.

وشدد الدكتور طارق شوقي على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس والفصول الدراسية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء طابور الصباح.