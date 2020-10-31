الهيئة الهندسية: تنفيذ 14 مستشفى و16 وحدة صحية في سيناء نهاية 2020

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّه جرى التنسيق مع وزارة الصحة لتنفيذ الأسبقية الثانية من المشروع القومي للتأمين الصحي لآهالي سيناء، مبينًا أنَّه يجرى العمل على تنفيذ 14 مستشفى و16 وحدة صحية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 9 مستشفيات، ومخطط الانتهاء منهم في نهاية العام الجاري.

وأضاف "الفار" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى، أنَّ الهيئة الهندسية كلفت بتنفيذ 56 مشروعًا في المجال الرياضي بسيناء بتكلفة 940 مليون جنيه، تمّ الانتهاء منه، كما جرى تنفيذ مطار البردويل الدولي بتكلفة 860 مليون جنيه، ويتكون من صالة للركاب سعة 300 راكب في الساعة.

وأوضح أنَّ الهيئة الهندسية كلفت بتنفيذ 8000 كم منها 2000 كم في سيناء، وجار تنفيذ 32 طريقا والانتهاء من 14 طريق بأطوال 887 كم وجار تنفيذ 9 طرق بأطوال 871 كم ومخطط تنفيذ 9 طرق بأجمالي أطوال 635 كم.

وأشار إلى أنَّه سيتمّ افتتاح اليوم طريق "النفق- رأس النقب"، بطول 231 كم، ويمر بوسط سيناء ويربط نفق أحمد حمدي بميانئ طابا ونويبع، ويسهل حركة التجارة بين مصر والأردن والسعودية.