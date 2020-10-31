يرفض طلب التصالح.. موقف من لا يستوفي مستندات لجان معاينة البناء

مع مد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر، حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، دور لجان المعاينة بعد تقديم المواطن طلب التصالح موقف من لا يستوفي البيانات والمستندات التي تطلبها لجان المعاينة.

وبحسب قانون التصالح منوط بهذه اللجان المعاينة الميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من عدة نقاط أبرزها مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًا.

يحق للجان المعاينة استيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن

ويحق للجنة المعاينة بعد إجراء معاينة على الأرض والفحص استيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، على أن يحدد الفترة اللازمة للاستيفاء بما لايجاوز شهرًا من تاريخ استلام الإخطار.

رفض طلب التصالح حال عدم استيفاء المطلوب

وفي حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض طلب التصالح وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحًا به أسباب الرفض.

من ناحية أخرى، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر، و تتنوع المخالفات وقيمتها في التصالح، وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 حيث مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية يجب معها تسديد 100% من قيمة المتر المسطح، وهو ما ينطبق أيضًا على مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، حيث يسدد 100% من قيمة المتر المسطح.

وأشارت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى أن مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية تسدد 50% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وعدد الأدوار المرخص بها تسدد 25% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها تسدد 20% من قيمة المتر المسطح، ومخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادرمع مطابقة الرسومات الإنشائية، وعدد الأدوار المرخص بها تسدد 5% من قيمة المتر المسطح، مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، على ألا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيهاً ولا تزيد على ألفي جنيه.