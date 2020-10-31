رئيس الهيئة الهندسية: أنشأنا 44 مشروعا تعليميا بتكلفة 12.2 مليار جنيه

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه في مجال المنشآت التعليمية وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، موضحا أن الهيئة تكلفت بإنشاء وتطوير 47 جامعة ومدرسة ومعهد تم تنفيذ 44 مشروعا، وجارٍ تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 12.2 مليار جنيه، "الثلاث مشروعات الجاري تنفيذهم مكلفين بهم خلال الشهر الماضي مثلما ذكر الدكتور خالد عبدالغفار، 2 جامعة أهلية، في الإسماعيلية الجديدة ومدينة سلام مصر شرق بورسعيد، من ضمن الـ 15 جامعة التي تم تكليف الهيئة بهم الشهر الماضي، وجامعة أخرى في مدينة سلام مصر تكونولوجية".

وأضاف "الفار"، في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في شرم الشيخ، أن جامعة الملك سلمان تم إنشائها في ثلاث مدن كبرى، مدينة الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مدينة الطور بها رئاسة الجامعة والإدارة بها، تم إنشاء 16 كلية بداخل الجامعة، جميع الأفرع الموجودة في الجامعة تم تجهيزها لاستقبال إقامة للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، رئاسة الجامعة في مدينة الطور تم إنشاء 8 كليات على مساحة 355 فدانا.

وتابع أنه بالنسبة لفرع رأس سدر 4 كليات على مساحة 330 فدانا، وبالنسبة لفرع شرم الشيخ تم تنفيذ 4 كلية على مساحة 35 فدانا، لافتا إلى أن كل القاعات الدراسية والمدرجات بسبورات ذكية، والثلاث أفرع مدعمين بشبكة "واي فاي"، ولذلك تصبح جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع.

وأردف أنه تم تنفيذ 50 شركة وطنية على الأعمال التي تتم في سيناء بإجمالي 100 ألف مهندس وفني ومشرف وعامل، مختتمًا بتوجيه الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والدائم لتنفيذ المشروعات طبقا للمعايير والجودة المطلوبة.