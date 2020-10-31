بالصور.. استقبال رسمي لـ مدبولي بمجلس وزراء العراق قبل أعمال "العليا المشتركة"

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء العراقي اليوم، وتمّ إجراء مراسم الاستقبال الرسمي، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلامين الجمهوريين، بحضور الوزراء من الجانبين.

وتبدأ، بعد قليل، أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: "الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني"، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين الحكوميين.

كما يشارك في أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذي سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقي.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي خلال الزيارة جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين.