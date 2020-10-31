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محمود مسلم

مدبولي يتوجه إلى العراق لحضور أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

على رأس وفد رفيع المستوى

كتب:

الوطن
09:18 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الجاري، وتعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين. 

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: "الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني"، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين الحكوميين. 

كما يشارك في أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذي سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصري والعراقي. 

ومن المقرر أن يعقد مدبولي خلال الزيارة  جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين. 

وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار في العراق، فضلًا عن زيادة التبادل التجاري وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.

ومن المنتظر أن يتمّ في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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