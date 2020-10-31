رئيس التحرير

محمود مسلم

العراق: زيارة مدبولي لبغداد استكمالا لجولة مباحثاث بين البلدين

كتب:

وكالات
12:20 م | السبت 31 أكتوبر 2020
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف

المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن زيارة الوفد المصري إلى بغداد تأتي استكمالاً لجولة المباحثات المعمقة التي أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين في القاهرة، التي التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأوضح أن "الجانبين سيوقعان على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، الذي سيؤدي إلى الدفع باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة، وتعزيزاً للعمل الدبلوماسي الثلاثي المشترك بين بغداد والقاهرة وعمان".

وأضاف أنه "سيتم عقد اجتماعات بين اللجنة العراقية المصرية المشتركة"، لافتاً إلى أن "العراق يستضيف عدداً من الوزراء المصريين بمختلف القطاعات كالصناعة والزراعة والاسكان والصحة والتعليم والتربية والثقافة".

وأكد أن "العراق حريص على إدامة هذه الجهود والعلاقات وفق مصالح متساوية ومشتركة".

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى؛ وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الجاري، وتعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين. 

اقرأ المزيد:

مدبولي يتوجه إلى العراق لحضور أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

" الخارجية العراقية": لدينا أوراق قوة للرد على الانتهاكات التركية

الخارجية العراقية: الحكومة تولي أهمية للنازحين لتهيئة الظروف لعودتهم

الخارجية العراقية: مصر لها دورا محوريا في دعم بلادنا واستقرارها