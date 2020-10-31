العراق: زيارة مدبولي لبغداد استكمالا لجولة مباحثاث بين البلدين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن زيارة الوفد المصري إلى بغداد تأتي استكمالاً لجولة المباحثات المعمقة التي أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين في القاهرة، التي التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأوضح أن "الجانبين سيوقعان على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، الذي سيؤدي إلى الدفع باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة، وتعزيزاً للعمل الدبلوماسي الثلاثي المشترك بين بغداد والقاهرة وعمان".

وأضاف أنه "سيتم عقد اجتماعات بين اللجنة العراقية المصرية المشتركة"، لافتاً إلى أن "العراق يستضيف عدداً من الوزراء المصريين بمختلف القطاعات كالصناعة والزراعة والاسكان والصحة والتعليم والتربية والثقافة".

وأكد أن "العراق حريص على إدامة هذه الجهود والعلاقات وفق مصالح متساوية ومشتركة".

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى؛ وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الجاري، وتعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين.