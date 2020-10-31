الفار: تنفيذ 23 محطة تحلية مياه في سيناء بتكلفة 7.8 مليار جنيه

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة أنشأت 23 محطة تحلية المياه بطاقة 160 مليون متر مكعب سنويا، وتم الانتتهاء من 14 محطة، وجارٍ تنفيذ 5 محطات، بنسبة تنفيذ 50%، وخلال العام المقبل من المخطط تنفيذ 4 محطات بإجمالي تكلفة 7.8 مليار جنيه.

وأضاف "الفار" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى، أنه جرى تنفيذ محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد والطور والشيخ زويد، وسيتم افتتاح اليوم محطة تحلية مياه العريش بطاقة 10 آلاف متر مكعب لكل يوم.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ 5 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 73 مليون متر مكعب سنويا في العريش ورأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع بنسبة 50%، مؤكدا أنه بالانتهاء من محطة تحلية المياه بالعريش بطاقة 100 ألف متر مكعب المخطط الانتهاء منها في أكتوبر 2021 ستحل مشكلة المياه في العريش والشيخ زويد ووسط سيناء.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه من المخطط تنفيذ 4 محطات لتحلية مياه البحر بتكلفة 21 مليون متر مكعب سنويا، وهي شرم الشيخ وأبورديس ونبق وطابا.

ولفت إلى أنه جرى تكليف الهيئة الهندسية بتحسين وتطوير شبكة الشرب بالعريش بتكلفة 886 مليون جنيه، وحاليا في مرحلة التسليم، لافتا إلى أنه كان مخصصا للعريش 60 ألف متر مكعب وتحصل على المياه من مصدرين 40 ألف متر مكعب من القنطرة شرق و20 ألف متر مكعب من الآبار.

وأكد أنه بالتنسيق مع وزارة الإسكان جرى توصيل المياه العذبة في العريش إلى 60 ألف متر مكعب بإنشاء 3 محطات تحلية بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم، والتي من شأنها حلت بشكل شبه جزئي لمشكلة المياه بالعريش ومع افتتاح المحطة الثالثة ستحل المشكلة بشكل كلي.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وأضاف "راضي" أن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن الجامعة كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.