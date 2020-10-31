السيسي: 25 مليار جنيه تكلفة محطة بحر البقر بحساب الكهرباء وخط المياه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ بعض كميات مياه الصرف الزراعي والصحي كانت تُلقى في بحيرة المنزلة ومنها إلى البحر المتوسط.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ: "بدل ما نرمي المياه في البحر المتوسط، ناخدها ونعملها أعمال صناعية ونعدي بها من غرب القناة إلى شرقها، وبعدين نعمل محطة بحر البقر".

وتابع أنَّ تكلفة المحطة تقترب من 18 مليار جنيه، ولكن لكي يتمّ عمل المشروع، سيكون جزءً من مساره مكشوفًا، وجزء منه غير مكشوف: "أي جزء منه ترعة وجزء عبارة عن مواسير، ومن ثم إعداد البنية الأساسية سواء كانت طرق أو كهرباء أو المياه أو المنشآت لصالح المواطنين الذين سيعيشون على نصف مليون فدان".

وواصل: "الرقم المحتمل لهذا الأمر، وعلى الأقل فإن الكهرباء وخط المياه هيكلفوا 25 مليار جنيه، ويأتي الدور على تسوية الأرض وتجهيزها"، مشددًا على أنَّ المشروعات القومية يستلزمها اتخاذ إجراءات كثيرة من أجل تنفيذها.