الصحة العالمية: هناك عدد كبير أصيب بكورونا واكتسب مناعة ضده

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد أصبح أكثر انتشارًا عن ذي قبل، وذلك ملاحظ في دول أوروبا التى دخلت في الموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف عصمت، لـ"الوطن"، أنه منذ انتشار جائحة فيروس كورونا لاحظنا جميعًا أن الفيروس ينتشر بمعدلات كبيرة تتجاوز 100 ضعف انتشار فيروس الإنفلونزا، وهذا الأمر أكثر شيء مزعج بالنسبة لخصائصه.

وأكد أن الفيروس حاليًا يهاجم الشباب بنسبة أكبر من الموجة الأولى، مشيرًا إلى أنه لا أحد يعلم هل حدث تحور جينى للفيروس أم أن معظم الشباب لا يتبعون الإجراءات الاحترازية التى نوه بها كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأعرب "عصمت" عن أمنياته في عدم انتشار فيروس كورونا بشكل سريع مثل باقي الدول وعدم دخول مصر الموجة الثانية، مؤكداً أن هناك عددًا كبيرًا أصيب بالفيروس واكتسب مناعة ضده.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 80 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99353 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية في مدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.