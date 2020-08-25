"الإحصاء": 7.9 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال أزمة كورونا

كشفت دراسة، أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، حول تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة ما بين شهري مارس إلى يونيو الماضي، وحصلت "الوطن" على نسخة من الدراسة، زيادة معدلات نمو تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال فترة تفشي فيروس كورونا مقارنة بعامي 2018 و2019.

وأكدت الدراسة أن تحويلات العاملين بالخارج في الربع الثالث للعام المالي 2019-2020 بلغت 7.9 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار في 2017-2018 ، و6.2 مليار دولار في 2018-2019 بنسبة زيادة بلغت 21.7 % و27.6 % على التوالي.

وأوضحت أنه ينبغي النظر بين العلاقة الطردية بين تحويلات العاملين في الخارج والجائحة في الربع الثالث من عام 2019-2020 بحذر، حيث اقترنت زيادة التحويلات في تلك الفترة بأرصدة قد تم تحويلها بالفعل خلال شهري يناير وفبراير 2020 قبل تفاقم الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي الفيروس.

كما كشفت الدراسة أن حجم التجارة الخارجية من ورادات وصادرات تأثر بشكل مباشر وواضح من أزمة كورونا، لافتة إلى أن قيمة الورادات السلعية غير البترولية شهدت انخفاضا ملحوظا في أعقاب الجائحة، وكانت أعلى درجات الانخفاض والهبوط في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، حيث بلغت قيمة الورادات 1.2 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في 2018، مشيرة إلى أن تأثر كورونا على ورادات الأدوية والمستحضرات الطبية والصيدلية (أمصال وكحوليات ومطهرات وغيرها) ارتفعت بنسبة 136.5% محققة أعلى زيادة في هذه الأصناف منذ يناير 2018، حيث بلغ حجم الاستيراد منها 180.1 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 مقابل 76.1 مليون دولار في فبراير السابق عليه، واستمر الارتفاع في حجم الاستيراد إلى أن بلغ في أبريل 183.5 مليار دولار، ليعود في الانخفاض إلى 147.3 مليار دولار في مايو 2020 ، كذلك تراجعت الصادرات السلعية لتصل إلى أدنى معدلاتها في شهري أبريل ومايو بنسب 19.9% و36% على التوالي.

وأكدت الدراسة تراجع إيرادات السكك الحديدية بنسبة 55.7 % في الفترة من فبراير إلى أبريل 2020 بسبب الجائحة ، وانخفاض أعداد الركاب إلى 10.4 مليون راكب في أبريل مقابل 27.2 راكب في فبراير قبل تفاقم الأزمة.