رئيس جامعة كفر الشيخ للطلاب: "نسعى لتخريج كوادر تنافس في سوق العمل"

شارك الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، في حفل استقبال الطلاب الجدد بكليات علوم الثروة السمكية والمصايد والصيدلة والآداب، اليوم، وسط إجراءات وقائية للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من مخاطر فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التعريفية لرئيس الجامعة بالطلاب الجدد بمختلف الكليات، في حضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمتهم رحب عمداء كليات علوم الثروة السمكية والمصايد والصيدلة والآداب بالطلاب مقدمين الشكر لرئيس وإدارة الجامعة على كل ما يقدمونه من دعم، وجرى تعريف الطلاب بالبرامج الدراسية المميزة واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات والجامعة.

كما رحب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب الجدد وسنوات النقل، مؤكدا أن مكاتب عمداء ووكلاء الكليات ومكاتب النواب ومكتب الدكتور رئيس الجامعة تستقبل الجميع في كل وقت للإستفسار والإجابة عن أسئلة الطلاب والحصول على المعلومات الحقيقية من مصادرها، داعياً إلى الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع والالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أوعن بعد متمنيا التوفيق للجميع.

ووجّه رئيس الجامعة، كلمة للطلاب رحب فيها بهم، وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وبدء العام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي الشريف، موجها التحية لأرواح الشهداء متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار وللطلاب التوفيق والنجاح.

وأكد دسوقي حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد متمنياً أن يكونوا إضافة نوعية للجامعة والمجتمع، مشيرا إلى أن جامعة كفرالشيخ تعمل على تخريج طلاب متسلحين بمختلف المعارف والمهارات التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل والمنافسة محليا وإقليميا ودوليا، ونوه إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية والعلمية والثقافية التي تنظمها الجامعة في إطار احترام اللوائح والأنظمة.

شارك في الحفل، الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إبراهيم الهواري عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد ، الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب ، الدكتور عبد الحميد الصباغ، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب، و الدكتور عبد العزيز العشماوي وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الثلاث وحضور طلابي.