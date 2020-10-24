رئيس جامعة كفر الشيخ للطلاب: حافظوا على "التقاليد" داخل الحرم الجامعي

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، حفل استقبال الطلاب الجدد "الدفعة الثامنة" بكلية العلاج الطبيعي بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور فايز الشامي، عميد الكلية، الدكتور عمرو أبو جازية، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

ورحب الدكتور فايز الشامي، عميد كلية العلاج الطبيعي بالطلاب وقدم الشكر لرئيس وإدارة الجامعة على كل ما يقدمونه للكلية من دعم منذ إنشائها مشيرا إلى التعريف بالبرامج الدراسية المميزة واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية والجامعة .

كما رحب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد وسنوات النقل.

ودعا عبد العال الطلاب إلى الإلتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع والإلتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متنميا التوفيق للجميع.

ورحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالطلاب الجدد والقدامى وهنأ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى إنتصارحرب أكتوبر المجيدة وبدء العام الدراسي الجديد موجهاً التحية لأرواح الشهداء متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار وللطلاب التوفيق والنجاح، كما قدم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف .

وأكد رئيس الجامعة أن كلية العلاج الطبيعي من الكليات المتميزة منذ إنشائها وأن إدارة الجامعة حريصة على إسعاد طلابها ليس بالبرامج الأكاديمية و التعلم فقط وإنما في الثقافة والفكر والرياضة، ونصح أبنائه الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحسنة والقيم والتفاني والإخلاص في العمل بوصفهم أعضاء في أسرة جامعة كفرالشيخ وسفراء وممثلين لها خارج الحرم الجامعي.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات مؤكداً قوة الوطن وتماسك مؤسساته وأهمية الدور المحوري والريادي لمصر، كما حث رئيس الجامعة الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ووطنهم ومجتمعهم.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب للالتزام والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم داخل الحرم الجامعي، و الكلية والالتزام بالنظام والآداب العامة مؤكدا على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية و ثقافية و فنية وأدبية لبناء شخصية الطالب في إطار خطة الإجراءات الإحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة.

وأضاف دسوقي أن جامعة كفرالشيخ أصبحت موجودة في كل التصنيفات العالمية وعلى طلابها مواصلة تفوقهم والمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة لرفع اسم جامعتهم محليا وإقليميا ودوليا، كما اهدى عميد كلية العلاج الطبيعي درع الكلية لرئيس الجامعة والنواب تقديرا لجهودهم.