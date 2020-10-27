"دسوقي": جامعة كفر الشيخ وعلمائها في خدمة المجتمع

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر لمحافظ كفرالشيخ على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة، مقدمًا التهنئة بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة وذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشاد، بالقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة، مؤكدًا على أن الوطن يمر بظروف استثنائية على كافة الأصعدة، ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على النهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة.

وصادق مجلس جامعة كفرالشيخ، على محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق، ومحضر اجتماع مجلس العمداء ومحضر اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية ومحضر اجتماع لجنة المنشآت الجامعية، ومحضر اجتماع لجنة المكتبات، ومحضر اجتماع مجلس صندوق دعم البحوث، ومحضر اجتماع مجلس إدارة مشروع تطوير الأداء الجامعي ومحضر اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية.

وأكد "دسوقي"، أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة، من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة.

ومن جانبه قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، إنه يسعدني ويشرفني لقاء قمم الجامعة في مختلف التخصصات مهنئا بالأعياد، موضحا أنه تم اختبار مسارات الصرف الصحي استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء إيجابية وتم تذليل العقبات لزيادة مساحة الجامعة استعدادا للتنفيذ للأجيال القادمة.

ودعا، إلى ربط التعليم بسوق العمل وأكد افتتاح مستشفى الأورام وطريق دسوق في 30 يونيو المقبل كما بدأ العمل في طريق كفرالشيخ قلين وسيتم ازدواج طريق الاستاد الجامعة، وجار تنفيذ التوسعات لتفادي الاختناق كما وجه بإعلان الرسوم الهندسية وتطوير الشوارع للمواطنين لمعرفة ما يحدث والاستفادة من أفكارهم كما تم توفير الاعتمادات لدعم المنشآت الصحية، مطالبا برفع درجات التوعية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه تم تخصيص أراضي لبناء الإسكان الاجتماعي.

ولفت "دسوقي" إلى القطاع الطبي في الجامعة، مؤكدا دعم عاجل لبعض المستشفيات المركزية في بعض المراكز، وكذلك إسكان الشباب، حيث يتم البدء في حل مشكلة الإسكان بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي المقرر البناء عليها.

وأبدى محافظ كفر الشيخ إعجابه بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في الجامعة منذ بداية أزمة فيروس كورونا مؤكدا انحسار حدة الحالات من مصابين ووفيات، داعيًا إلى تكثيف حملات التوعية لحين اكتشاف مصل للعلاج.