خبيرة فلك تتوقع الفائز برئاسة الولايات المتحدة

قبل أيام قليلة من انطلاقها، تتوقع نيفين أبو شالة، خبيرة الفلك والأبراج، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه بايدن، خلال المنافسات الحالية في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضافت "أبوشالة" لـ "الوطن": "ترامب سيفوز على المرشح الثاني بايدن، لكن ترامب لن يكمل فترته الرئاسية بل سيحدث له حدث يحول بينه وبين إتمام فترته الرئاسية المقبلة"، لافتة إلى أنه سيتعرض لعملية اغتيال، أو يتعرض لمرض يحول بينه وبين إتمام مهامه الرئاسية.

متابعة: "ترامب كان يدّعي أنه مصاب بكورونا لكي ينجح في الانتخابات بينما هو لم يكن مريضًا".

وتجرى الانتخابات الأمريكية يوم 3 نوفمبر المقبل، بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي الطامح للوصول إلى الرئاسة جو بايدن.

وستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر من عام 2020 هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59 التي تُجرى كل أربع سنوات.

سيختار الأمريكيون ناخبين رئاسيين، سيقومون بدورهم بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

وأطلق ترامب الرئيس الأمريكي الحالي الـ45، حملته الانتخابية، وألغت عدة مؤسسات رسمية تابعة للحزب الجمهوري حملاتها الانتخابية دعمًا لترشيح ترامب. حيث إن ترامب مرشح الحزب الجمهوري في 17 مارس 2020، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب المضمونة.

وأصبح جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، المرشح الافتراضي للحزب الديمقراطي في 8 أبريل 2020. يُعد بايدن وترامب على التوالي أكبر المرشحين الافتراضيين سنًا للأحزاب الرئيسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؛ وفي حال فوز بايدن وتنصيبه رئيسًا، سيكون أكبر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية سنًا في منصب الرئاسة، ومن المقرر تنصيب الفائز بالانتخابات الرئاسية 2020 في 20 يناير 2021.