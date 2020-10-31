جهود "الداخلية" خلال شهر.. أبرزها ضبط قضايا فساد ونصب بـ1.2 مليار جنيه

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد..

وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ..

فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى ، أسفرت جهودها خلال شهر .. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"

ضبط (27497) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (724) مقهى مخالف.

غلق (8857) محل مخالف لقرار الغلق.

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 38160 سائق نقل جماعى).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق (بحيرة المنزلة) بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة (السحر والجمال) بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (1500 متهم).. وبحوزتهم (143 قطعة سلاح نارى – 1066 طلقة مختلفة الأعيرة - 25 خزينة – 48 قطعة سلاح أبيض).

(125) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (16343) حكم قضائى متنوع.

ضبط تشكيل عصابى ضم عدد (9) متهمين ، (2064) قضية متنوعة.

ضبط وفحص (9524) عنصر إجرامى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع (7) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط عدد (75) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية – الإسكندرية- البحيرة – المنوفية – الدقهلية - الشرقية – كفر الشيخ - السويس- بورسعيد – دمياط – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد - أسوان) بإجمالى مضبوطات (62) قطعة سلاح نارى (29 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش– 4 مسدسات – 18 فرد محلى ) وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط (113 جرام لمخدر الهيروين – 20 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - 150 جرام لمخدر الأستروكس – 150 قرص مخدر).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط (عدد 3649 قطعة سلاح نارى) غير مرخصة بحوزة (3105) متهم.. وذلك على النحو التالى: (3 رشاش - 336 بندقية آلية – 608 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 277 مسدس– 2425 فرد محلى - 9402 طلقة مختلفة الأعيرة).

ضبط (8) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

ضبط (5297) قطعة سلاح أبيض.

ضبط (45) تشكيل عصابى، ضموا (129) متهم، إرتكبوا (190) حادث.

ضبط (519) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 15 بندقية غير مششخنة – 7 مسدس – 162 فرد محلى– 336 سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (1935793) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(8226) حكم جناية من بينها (10 أحكام بالإعدام – 339 حكم بالسجن المؤبد).

(582659) حكم حبس جزئى.

(113827) حكم حبس مستأنف.

(940763) حكم غرامة.

(290318) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط (4972) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (5203) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (913,621 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (601,665 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (79,349 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (2,267 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الأستروكس وزنت (60,391 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الفودو وزنت (6,913 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (22,871 كيلو جرام).

- كمية من البودر المخدر وزنت (6,341 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيدرو بلغت (20 كيلو جرام).

- كمية من مخدر فرجينيا بلغت (160 جرام).

- كمية من مخدر الآيس بلغت (1,416 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الكيتامين بلغت (150 جرام).

- كمية من مخدر الكوكايين بلغت (10 جرام).

- عدد (193708) قرص مخدر.

فى مجال ضبط القضايا النوعية

- إعادة (27) سيارة مُبلغ بسرقتها.

- ضبط (458) قضية أحداث.

- ضبط (979) قضية مصنفات فنية.

- ضبط (19028) قضية مرافق عامة.

- ضبط (546300) مخالفة مرورية متنوعة.

كشف غموض (214) حادث (خطف - قتل – سرقة بالإكراه – حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (367) متهم.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (26) قضية بإجمالى (30) متهم .. بمضبوطات وزنت نحو (2 طن و165 كيلو جرام).

فى مجال القضايا التموينية:

- ضبط (38525 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

· ضبط (625) قضية إسطوانات غاز .. بمضبوطات بلغت (38303 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 5170905 جنيه).

· ضبط (56) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1091349 لتر).

· ضبط (453) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (219,519 طن – 16482 عبوة – 378 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

· ضبط (99) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (14,826 طن – 36525 عبوة – 35961 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

فى مجال قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط (328506) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (235344495 جنيه) .

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

- ضبط (6983) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى:

(730) قضية ضرائب عامة ، كشف (535) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (654) قضية فى مجال الجمارك ، (46) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1711) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (937) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، كما تم ضبط (53) قضية فى مجالات (الإتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركى - سوق مال)، (37) قضية فى مجالات (إختلاس المال العام والإستيلاء عليه - إحتيال مصرفى - إستغلال نفوذ حقيقى - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة بلغت (9298278821 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.