"السينمائيين" تحتفل بصناع "ستاشر" بعد حصوله على "السعفة الذهبية"

أعلنت نقابة المهن السينمائية عزمها تنظيم احتفالية لفريق عمل الفيلم المصري القصير "ستاشر"، ومن المُفترض تحديد موعدها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

الفيلم "ستاشر"، هو أول عمل سينمائي مصري يحصد جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان عام 2020، وأول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة منذ 50 عاماً.

فيلم "ستاشر" من بطولة سيف حميدة، وإخراج سامح علاء. وتصل مدته إلى 15 دقيقة، ويستعرض التحديات التي يواجهها الشباب في مرحلة المراهقة.

وفي إنجاز عالمي جديد للسينما المصرية، حصد الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج والسيناريست سامح علاء جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أي من أقسام المهرجان، بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.

وكان الفيلم قد حصل من قبل علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي. لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة والثلاثين.

ويُعتبر مهرجان نامور هو الأهم في بلجيكا، ومن أهم المهرجانات الفرانكفونية في أوروبا.

وتسلم الجائزة المخرج سامح علاء الذي عبّر عن سعادته وفخره، وأن الكلمات لا تسعفه للتعبير عن شعوره بهذه الجائزة الكبرى.

كما حصد فيلم "ستاشر" جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، والتي تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار، وجرى إعلان الفوز بالجائزة خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وكان الإعلامي عمرو أديب أعرب عن سعادته الغامرة بحصول فيلم "ستاشر" على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي، مؤكدًا أن السينما المصرية تستحق التكريم.

وأضاف "أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر": "نتمنى أن ننافس الأفلام الأجنبية على جوائز الأوسكار وأن نصل إلى هذه المرحلة لأن السينما المصرية مش قليلة وتاريخها كبير وعندنا ممثلين ومخرجين ومنتجين".

وأردف: "التكريم ده حاجة للشباب عشان محدش يستبعد إنه ممكن يوصل وإن الناس بره يشوفوه، تقدر توصل وتكسب وقدام فيه أمل في حياة وقدرة على الوصول وأجمل أشياء في الحياة تأتي صدفة، وأنا حياتي كانت كده والأشياء التي لا تنتظرها هي الأخبار الجميلة".

وتابع: "الأخبار السيئة هي دائمًا تلك الأحداث التي تكون في انتظارها، وعمومًا فإن مصر فازت بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي وهو خبر جميل".