أديب عن فوز "ستاشر" بالسعفة الذهبية في كان: "نفسي ننافس على الأوسكار"

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته الغامرة بحصول فيلم "ستاشر" على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي، مؤكدًا أن السينما المصرية تستحق التكريم.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر": "نتمنى أن ننافس الأفلام الأجنبية على جوائز الأوسكار وأن نصل إلى هذه المرحلة لأن السينما المصرية مش قليلة وتاريخها كبير وعندنا ممثلين ومخرجين ومنتجين".

وأردف: "التكريم ده حاجة للشباب عشان محدش يستبعد إنه ممكن يوصل وإن الناس بره يشوفوه، تقدر توصل وتكسب وقدام فيه أمل في حياة وقدرة على الوصول وأجمل أشياء في الحياة تأتي صدفة، وأنا حياتي كانت كدة والأشياء التي لا تنتظرها هي الأخبار الجميلة".

وتابع: "الأخبار السيئة هي دائمًا تلك الأحداث التي تكون في انتظارها، وعمومًا فإن مصر فازت بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي وهو خبر جميل".

وحول والده الكاتب الراحل عبد الحي أديب، قال: "كان دارس برة ولسة راجع وكان كاتب فيلم باب الحديد وكان حلمه الأساسي إنه يكسب جائزة في مهرجان دولي زي كان، وفضل طول عمره وراه ومتضايق ولم يفز بها أو يفز بها أحد إلا فيلم ستاشر".