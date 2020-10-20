قيمتها 100 جنيه.. خطوات تسديد رسوم تأمين التابلت في مكاتب البريد

بدأ طلاب التعليم الأساسي، عامهم الدراسي الجديد قبل أيام، بينما يستعد طلاب المرحلة الثانوية الصف الأول، لاستلام التابلت الخاص بالدراسة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على المدارس الثانوية بأنواعها المختلفة، "عام، رسمي لغات، خاص، خدمات"، بأن يسدد الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارة، رسوم التأمين التي تبلغ قيمتها 100 جنيه فقط، في مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات تسديد قيمة رسوم التأمين التابلت في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حرصا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح.

من يسدد رسوم التابلت؟

يسدد طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

يسدد طلاب الصف الثاني الثانوي، قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

يسدد طلاب الصف الثالث الثانوي، قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة، ومن لم يسدد العام الماضي، يسدد للسنة التأمينية الثانية والثالثة.

يسدد المعلمون والقائمون على العملية التعليمية، التأمين المستحق على السنة التأمينية الثالثة.

خطوات تسديد رسوم تأمين التابلت

ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، فإنّ ولي الأمر يتجه إلي مكتب البريد، مع نسخة من شهادة ميلاد الطالب والأصل للاطلاع عليها.

يسلّم ولي الأمر النسخة إلى الموظف المختص، وبعد الاطلاع على الأصل، وتسليم صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

يطلب ولي الأمر عمل بوليصة تأمين التابلت تحت حساب "وثيقة تأمين التابلت" وقيمتها 100 جنيه، إذ كان الطالب مقيّدا في الصف الأول الثانوي، أو ملتزما في الصفوف التالية، ويعطي الموظف ولي الأمر إيصالا رسميا.

يتجه ولي الأمر إلى مدرسة الطالب، ويسلّم صورتين من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ويوقع على إقرار تسلم التابلت، وصورة شهادة ميلاد الطالب.

وأكدت الوزارة أنّه حال عدم الالتزام بسداد قسط التأمين، يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد وقيمة الإصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.