لإتاحة خدمات جديدة.. بروتوكول تعاون بين "البريد" و"التأمين"

وقَّعت الهيئة القومية للبريد والاتحاد المصري للتأمين بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات التأمينية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تأمينية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة التأمين وتحقيق الشمول المالي.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنه يساهم في الوصول بالمنتجات التأمينية وخاصة خدمات التأمين متناهى الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التأمين متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة ونشر الوعي التأميني بين كل شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد بهدف زيادة أعداد عملاء التأمين الجدد والتوسع في تقديم الخدمات التأمينية للراغبين من عملاء مكاتب البريد.

الأحد الماضي أعلنت وزارة الاتصالات، عن افتتاح 37 مكتب بريد بعد تطويرهم وتحويلهم إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة منتشرة على 16 محافظة على مستوى الجمهورية ومنها الجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والمنيا، وجنوب سيناء، وسوهاج، والشرقية، والوادى الجديد، وقبل نهاية العام سسيتم لانتهاء من تطوير عدد 780 مكتبا حتى نهاية العام المالى الحالى ليصل عدد المكاتب المطورة الي 1630 مكتبا.

وتتبنى وزارة الاتصالات، خطة لتطوير الهيئة القومية للبريد، لتصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية في ظل ما تتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار في أنحاء الجمهورية بعدد 4 آلاف مكتب بريد، حيث أصبحت مكاتب البريد منصة لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة حيث يستطيع المواطن من خلالها الحصول علي خدمات توثيق الشهر العقاري وسداد مخالفات المرور والحصول علي براءة الذمة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى العديد من الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.