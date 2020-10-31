غدا.. طرح كراسات شروط وحدات إسكان محدودى ومتوسطي الداخل بمكاتب البريد

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية غدا الأحد كراسات شروط وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودى ومتوسطي الدخل في 14 مدينة، بمكاتب البريد المميكنه.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى 14 مدينة جديدة، موضحاً أنه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، بداية من غدا الأحد ولمدة أسبوع، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الإثنين 9 من نوفمبر القادم حتي يوم الإثنين 7 من ديسمبر القادم لجميع المواطنين متضمنين ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأوضح الجزار أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.

وأكد أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ210 إلى 280 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة تكلفة تنفيذ المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض والأعباء التمويلية ودعم عائد التمويل العقارى، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ190 إلى 250 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة الانتفاع بالأرض ودعم عائد التمويل العقارى، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.