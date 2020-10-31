رئيس التحرير

محمود مسلم

غدا.. طرح كراسات شروط وحدات إسكان محدودى ومتوسطي الداخل بمكاتب البريد

كتب:

أيمن حمزة
12:57 م | السبت 31 أكتوبر 2020
كراسات شروط وحدات إسكان متوسطى ومحدودى الداخل بمكاتب البريد غدا

كراسات شروط وحدات إسكان متوسطى ومحدودى الداخل بمكاتب البريد غدا

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية غدا الأحد كراسات شروط وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودى ومتوسطي الدخل في 14 مدينة، بمكاتب البريد المميكنه. 

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى 14 مدينة جديدة، موضحاً أنه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، بداية من غدا الأحد ولمدة أسبوع، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الإثنين 9 من نوفمبر القادم حتي يوم الإثنين 7 من ديسمبر القادم لجميع المواطنين متضمنين ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأوضح الجزار أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.

وأكد أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ210 إلى 280 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة تكلفة تنفيذ المرافق العامة وقيمة الانتفاع بالأرض والأعباء التمويلية ودعم عائد التمويل العقارى، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ190 إلى 250 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة الانتفاع بالأرض ودعم عائد التمويل العقارى، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

اقرأ المزيد:

تفاصيل 5 وظائف شاغرة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية: نستعد لموسم الأمطار بإجراءات غير تقليدية

إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية لمواجهة الأمطار: تطهير البالوعات

هيئة المجتمعات العمرانية تطرح موقعا للاستثمار التعليمي بدمياط الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية تطرح مركزا طبيا بالمجاورة 30 بدمياط الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية تتفقد مشروعات الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في جولة ميدانية بالتجمع الثالث

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يكشف تفاصيل خطوات التقديم بمشروع "JANNA"

60 مليار جنيه قيمة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للعام الجديد

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة

" الوزراء" يوافق علي تيسيرات جديدة لحاجزي وحدات الإسكان الإجتماعي

تخصيص وحدات من الإسكان الإجتماعي لـ 4526 مواطنا بالمنيا

صندوق التمويل العقاري يدشن صفحة رسمية عبر فيسبوك

"بنك القاهرة" يوقع بروتوكول تعاون مع "صندوق الإسكان الاجتماعي".. ويتيح خدمة سداد أقساط التمويل العقاري إلكترونيا