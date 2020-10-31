عاجل.. مصر والعراق توقعان 15 اتفاقية تعاون في أول "لجنة مشتركة" منذ 31 عاما

وقع عدد من الوزراء والمسئولين بالحكومتين المصرية والعراقية، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين البلدين الصديقين.

كانت اللجنة العليا "المصرية - العراقية" المشتركة، قد انعقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، وهو أول انعقاد للجنة منذ قرابة 31 عاماً.

كان "الكاظمي"، قد استقبل "مدبولي"، بمقر مجلس الوزراء العراقى اليوم، وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمى، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلامين الجمهوريين، بحضور الوزراء من الجانبين.

وعُقدت أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين.

كما يشارك فى أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقى، كما يتم فى ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين.

وانعقدت "اللجنة المصرية العراقية المشتركة" مرتين فقط من قبل، خلال عامي 1988، و1989، ولكن لم يتم انعقاد اللجنة في التسعينيات أو الألفية.

كان الحكومة العراقية قد وجهَّت الشكر والتقدير للدولة المصرية بعد المساعدات العاجلة التي أرسلتها الحكومة المصرية لبلادهم.

وقال أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية، لدى استقباله طائرة نقل عسكرية مصرية محملة بالمساعدات: "باسم حكومة وشعب العراق، نتقدم بشكر وتقدير لحكومة شعب مصر، لإرسال مساعدات ومعدات طبية دعماً منها لمصابي جائحة كورونا في العراق".