مواقيت الصلاة اليوم الاحد 1-11-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:08 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 1 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر: 04:41
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:45
أذان المغرب: 05:08
أذان العشاء: 06:26
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر: 04:47
أذان الظهر: 11:44
أذان العصر: 02:49
أذان المغرب: 05:11
أذان العشاء: 06:31
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر: 04:41
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:43
أذان المغرب: 05:06
أذان العشاء: 06:25
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر: 04:40
أذان الظهر: 11:38
أذان العصر: 02:43
أذان المغرب: 05:06
أذان العشاء: 06:25
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر: 04:42
أذان الظهر: 11:40
أذان العصر: 02:45
أذان المغرب: 05:08
أذان العشاء: 06:27