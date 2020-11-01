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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الاحد 1-11-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:08 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 1 نوفمبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر: 04:41

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:08

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر: 04:47

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب: 05:11

أذان العشاء: 06:31

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر: 04:41

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر: 04:40

أذان الظهر: 11:38

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر: 04:42

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:08

أذان العشاء: 06:27

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