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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30-10-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:04 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تستعرض "الوطن"، مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 30 أكتوبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:39

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:46

أذان المغرب 05:10

أذان العشاء 06:28

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:45

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:50

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء 06:33

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:39

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:44

أذان المغرب 05:08

أذان العشاء 06:27

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:39

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:45

أذان المغرب 05:08

أذان العشاء 06:27

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:41

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:46

أذان المغرب 05:10

أذان العشاء 06:29

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