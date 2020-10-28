مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-10-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية، مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:38

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:47

أذان المغرب 05:11

أذان العشاء 06:29

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:44

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:51

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء 06:34

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:37

أذان الظهر 11:37

أذان العصر 02:45

أذان المغرب 05:08

أذان العشاء 06:27

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:39

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:49

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء 06:30

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 04:29

أذان الظهر 11:32

أذان العصر 02:47

أذان المغرب 05:11

أذان العشاء 06:26