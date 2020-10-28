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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-10-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:15 ص | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية، مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية والشرقية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:38

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:47

أذان المغرب 05:11

أذان العشاء 06:29

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:44

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 02:51

أذان المغرب 05:15

أذان العشاء 06:34

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:37

أذان الظهر 11:37

أذان العصر 02:45

أذان المغرب 05:08

أذان العشاء 06:27

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:39

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:49

أذان المغرب 05:13

أذان العشاء 06:30

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 04:29

أذان الظهر 11:32

أذان العصر 02:47

أذان المغرب 05:11

أذان العشاء 06:26

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