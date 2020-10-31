صور.. جنازة مهيبة لمرشح انتخابات النواب وعمدة "القناشات" بمطروح

شُيعت، منذ قليل، جنازة عبد الخالق عبدالسميع سنوسي، عمدة قبيلة القناشات في محافظة مطروح، وأحد القيادات الشعبية والقبلية والمرشح فردي مستقل لمجلس النواب عن الدائرة الأولى بالمحافظة.

جاء ذلك بمشاركة المئات من الأهالي وحضور عمد ومشايخ وعواقل وشباب من جميع مراكز ومدن مطروح الثمانية.

وخرجت الجنازة من مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح، بعد أن صلى المشيعون عليه صلاة الظهر وامتلأ المسجد الذى يسع ما يقرب من 2000 مُصلٍ، وكان عدد المصلين خارج المسجد أكثر من الداخل، ثم انتقل المشيعون بالجثمان في أعداد غفيرة إلى مقابر المغاربة بمطروح.

تم دفن الجثمان بعدما استمر المشيعون في الدعاء له بالرحمة والمغفرة قرابة الـ30 دقيقة.

توفي، مساء أمس الجمعة، عبد الخالق السنوسي، أحد القيادات الشعبية والقبلية والمرشح الفردي المستقل لمجلس النواب عن الدائرة الأولى في محافظة مطروح، بعد أنباء عن خسارته المنافسة في ماراثون الانتخابات المتوقع الإعلان عن نتائجها رسميًا خلال ساعات قليلة.

وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن المرشح تعرض لوعكة صحية شديدة مفاجئة، ما أدى لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكنه توفي عقب وصوله.

ويُعد "السنوسي" من أبرز الشخصيات القبلية في مطروح، وسبق أن كان عضوًا في المجلس المحلي، وله باع في مجلس القبائل العربية والجمعيات الأهلية، ويحظى بحب كبير بين المواطنين.

ومن المقرر أن يقام العزاء في منطقة الخروبة بمطروح، بجوار منزل الفقيد.