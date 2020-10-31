محافظ مطروح: المسلماني والفقي إضافة قوية لمجلس الجامعة

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، عن انضمام الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسى ورئيس مكتبة الإسكندرية، وأحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية لمجلس جامعة مطروح، لما يتمتعان به من خبرة في العمل العام.

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه، اليوم، الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والكاتب السياسي أحمد المسلماني، عضو مجلس الجامعة، في إطار الاستعداد لمجلس جامعة مطروح الذي يحمل رقم 28.

وأعرب "المسلماني" عن سعادته لانضمامه لمجلس جامعة مطروح، كصرح علمي جديد أنشأ في سبتمبر 2019.

وأعرب محافظ مطروح عن ثقته بانضمام قامات علمية وسياسية كالدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسى ورئيس مكتبة الإسكندرية، وأحمد المسلماني بآرائهم وأفكارهم العلمية والتي تعد إضافة قوية للمجلس.