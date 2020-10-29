محافظ مطروح يناقش مشروعات تطوير "6 عزب" مع مدير صندوق العشوائيات

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا، اليوم، مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، لمناقشة تطوير منطقة الطابية، وإنشاء أسواق جديدة بمدن المحافظة "الضبعة، و برانى، وسيوة" لمنع العشوائيات والحفاظ على التنسيق المعمارى المتميز للمحافظة.

وقالت مصادر بالمحافظة إن خطط التطوير تشمل "عزبة السلام، وعزبة العجارمة، والعزبة الغربية، وعزبة المغاربة، وعزبة كفر الشيخ، وعزبة الشيخ صافى" وتتضمن تطوير البنية التحتية وتغيير كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية ورصف وتركيب بلاط إنترلوك وتطوير شبكة الصرف الصحى، وغيرها.

وأضافت المصادر أن الاجتماع تناول مقترح البدء بنموذج إنشاء منطقة متكاملة البنية التحتية والمرافق بمدينة مرسى مطروح، وكذلك دراسة مدى إمكانية فتح محاور طرق جديدة وفقا لطبيعة كل منطقة وبما يعود بالنفع على الأهالى ويوفر تجمعات سكنية لائقة تتوافر بها جميع الخدمات والبنية التحتية وحياة كريمة لهم، كما تم مناقشة دراسة تطوير مناطق السلام ووفلة وأبو الليف بمدينة سيوة بما يخدم النشاط السياحى بالواحة، مع مراعاة المخطط العام لتطوير سيوة والحفاظ على التراث البيئى بها بالتنسيق مع وزارة السياحة.

ووجه اللواء خالد شعيب الشكر للمهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات على التعاون والجهود المثمرة للصندوق فى الإرتقاء الحضارى بمدن المحافظة وتوفير مسكن وحياة كريمة للمواطنين بها، والعمل على إعلان محافظة مطروح خالية من العشوائيات بنهاية العام المقبل 2021.