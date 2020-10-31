وفاة المنتج هاني ثابت مكتشف "منير وحكيم"

أعلن الفنان حميد الشاعري، وفاة رجل الأعمال هاني ثابت، مالك شركة "سونار" للإنتاج الموسيقي، صباح اليوم السبت.

وكتب "الشاعري" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وداعًا دكتور هاني ثابت.. وداعًا يا من قدمني للناس، وداعًا يا من آمن بمواهب رفضها الكثيرون وقدّمتها للناس عن اقتناع.. منير.. والعبد لله.. إيهاب توفيق.. مصطفى قمر.. حكيم.. والكثير غيرهم.. وداعًا يا غالي".

"سونار" شركة إنتاج موسيقى مصرية تأسست في عام 1980 من قبَل رجل الأعمال المصري "هاني ثابت"، أسهمت في اكتشاف العديد من المواهب الشابة وأنتجت العديد من الأعمال للعديد من نجوم الفن المصري.

بدأت علاقة حميد الشاعري وحكيم، حينما قدمه الكابو عام 1992 إلى شركة "سونار" للإنتاج الفني والتي كانت تُعد أكبر شركة إنتاج وقتها، حيث يُعد حكيم أول وأكبر اكتشافات "الكابو" في مجال الغناء الشعبي، والتي أصدرت له أول ألبوم غنائي بعنوان "نظرة"، وحقق نجاحًا وانتشارًا كبيرًا، ليتعاونا معًا مجددًا في عام 1994 في ألبوم "نار" والذي كان بمثابة انطلاق شهرة حكيم في مصر وتكوين قاعدة جماهيرية له.

وكان هاني ثابت قد حلّ ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، وروى تفاصيل لقائه الأول مع الفنان محمد منير، قائلًا إن من دعاه للاستماع إلى محمد منير كان مصمم المؤثرات الخاصة خالد رشدي. وبالفعل، وفي شهر نوفمبر، توجه الاثنان ليلاً إلى معهد الموسيقى بالزمالك للاستماع إلى منير، إلا أن انقطاع التيار الكهربي حال دون رؤية ثابت لأي شيء سوى أسنان منير، على حد تعبيره.

وحكى ثابت كيف حاول مقاومة شعوره بالإعجاب بصوت منير في ذلك اليوم، وتغليب صوت عقله، لكنه قرر مع شريكه في النهاية التعاون مع محمد منير، فكان شريط كاسيت "علموني عنيكي".