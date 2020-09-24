فيديو.. حميد الشاعري يطرح أغنية جديدة من ألبوم "أنا بابا"

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان حميد الشاعري الجديد "أنا بابا"، أغنية جديدة من الألبوم اليوم، بعنوان "عيلتي"، عبر قناة الشركة الرسمية بـ"يوتيوب".

وجاءت أغنية عيلتي، من من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى حميد الشاعرى.

يذكر أنه مع مطلع الشهر الجاري، كانت طرحت شركة "كامب برودكشن" المنتجة لألبوم "أنا بابا"، البرومو الخاص بألبوم الفنان حميد الشاعري الجديد عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، ومن المنتظر طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الألبوم الجديد للفنان حميد الشاعري، هو عودة له بعد غياب 14 عاما، منذ أن طرح آخر البوماته بعنوان "روح السمارة" عام 2006، ويتضمن الألبوم 14 أغنية جميعهم باللهجة المصرية، وقرر حميد الشاعري إهداء أغنية "زحمة الأيام" لروح الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم.

كما يتضمن الألبوم الجديد، أغنية لرباعي التسعينات حميد وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، بعنوان "زحمة الأيام" وتم تصويرها ككليب سيعرض قبل طرح الألبوم، ويقدم "حميد" في الألبوم موهبتين جديدتين وهما المطربة جوري والمطرب يوسف، ويقوم بالتوزيع الموسيقي بـ4 أغنيات داخل الألبوم.

ويتعاون "الشاعري" في الألبوم مع الملحن عصام كاريكا والفنان مصطفى شوقي في أغنية بعنوان "أوتوموبيل السعادة"، كما يشارك فى الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء، كما يحتوي الألبوم على أغنية بالفلكلور الليبي بعنوان "يا دنيا يادوارة" التي كتب كلماتها الشاعر عنتر هلال ويشدو بها مع المطرب يوسف.

وفي تصريح سابق لـ"الوطن" اختار الفنان الكبير حميد الشاعري، الفنان هيثم شاكر، كواحد من أفضل الأصوات التي ظهرت خلال القرن الواحد العشرين، وقال الشاعري إنه خلال السنوات الماضية ظهر عدد كبير من الأصوات الرائعة بمصر والوطن العربي، أرى من بينها صوت الفنان هيثم شاكر، فهو صوت رائع وجميل.