محافظ القاهرة يعقد اجتماعا تنسيقيا مع لبحث استعدادات انتخابات النواب

عقد اللواء اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 7 و8 نوفمبر بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة ورؤساء مجالس إدارات شركتي المياه والصرف الصحي ومسؤولي الأمن والكهرباء ومرفق الإسعاف.

وأكّد محافظ القاهرة، أنَّ المحافظة انتهت من اعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم 7797709 ناخبين موزعين على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا.

وأكد محافظ القاهرة أنَّ المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين، مشيرًا إلى أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ في العاصمة اعتبارًا من الغد.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأكد محافظ القاهرة، أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا في أثناء العملية الانتخابية، حيث تمّ توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تمّ وضعها بحيث يتمّ مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأضاف أنَّه تمّ تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية برئاسة سكرتير عام المحافظة وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكّد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين وتأكّيد مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وأكّد أنَّه تمّ مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تمّ اختيارها كمراكز انتخابية والتأكّد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق، وكشاف طوارئ.

وشدد محافظ القاهرة ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير اماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الانارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

كما وجه مديرية الشؤون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.

كما طالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بالتنسيق مع مرور القاهرة لتييسر الحركة المرورية وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة، مشددًا على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.