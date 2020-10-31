آخرها جامعة الملك سلمان: مشروعات افتتحها السيسي في شرم الشيخ

على مدار السنوات الثلاث الماضية افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مشروعات قومية بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، كان آخرها جامعة الملك سلمان التي تُعد أول منشأة جامعية متكاملة بجنوب سيناء، حيث تم تشييدها في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي تم توقيعه في القاهرة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر في شهر أبريل من العام 2016.

وتصنف جامعة الملك سلمان التي تضم أكثر من 17 كلية ونحو 54 برنامجًا دراسيًا متقدمًا في ثلاثة فروع بكل من مدينة الطور، رأس سدر، وشرم الشيخ، ضمن الجامعات الذكية، التي تهدف لتحقيق الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً في التعليم والبحث العلمي.

متحف شرم الشيخ

كما افتتح الرئيس، صباح اليوم، متحف شرم الشيخ الذي يُعد بمثابة نقلة حضارية في تاريخ جنوب سيناء، حيث بدأ تشييده عام 2003 وتوقفت أعماله عام 2011 وتم استئناف الأعمال به مرة أخرى في عام 2018، بتكلفة بلغت 812 مليون جنيه.

يضم المتحف ست قاعات للعرض ومبنى إداريًّا، وكافيتريا، ومبنى للمطاعم ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرحًا مكشوفًا، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.

يحوي المتحف أكثر من 5200 قطعة أثرية إلى جانب تماثيل نادرة وعدد من القطع الأثرية النادرة في العالم.

طريق نفق شرم الشيخ

وفي نهاية 2019، افتتح السيسي نفق طريق مدينة شرم الشيخ الجديد الذي يختصر مسافة السفر للمدينة من 540 كيلومترًا لـ342 كيلومترًا.

ويضم الطريق الجديد الذي نفذ من خلال ثلاث شركات وطنية بتكلفة 3 مليارات و500 مليون جنيه، 3 حارات في كلا الاتجاهين، بعرض يقدر بـ25 مترًا، وذلك تفادياً للحوادث، ولتحمل أكبر قدر ممكن من الكثافة، كما زود بنحو 7 محطات بنزين واستراحات على كل جانب بإجمالي 14 بنزينة واستراحة.

قاعة المؤتمرات الجديدة

وفي نوفمبر 2018، افتتحت قاعة المؤتمرات الجديدة بحضور الرئيس السيسي، وممثلي قادة العالم، ونحو 5 آلاف شاب وشابة من مختلف الدول على هامش منتدى شباب العالم لعام 2018، بعد نحو 10 أشهر من البدء في تشييدها.

تضم القاعة التي تبلغ مساحتها نحو 30 ألف متر، قاعة رئيسية و6 قاعات فرعية، بجانب غرف للترجمة والتليفزيون ومطعم وأماكن عرض مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة، لتسع نحو 7 آلاف فرد.

النصب التذكاري لإحياء الإنسانية

وفي اليوم نفسه، افتتح الرئيس السيسي النصب التذكاري لإحياء الإنسانية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، ليحمل للعالم بأكمله رسالة تؤكد دور مصر الرائد في نشر المحبة والسلام.

واختيرت أرض سيناء لإقامة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية لما لها من قيمة خاصة لدى جموع الشعب المصري، ونتيجة لما مرت به من أحداث متلاحقة سطرت تاريخًا يحمل أسمى معاني التضحية، ولكونها بقعة مقدسة لها رمزية تعبر عن الإنسانية في أبهى صورها.