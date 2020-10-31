السيسي يلتقط صورة تذكارية مع حضور افتتاح جامعة الملك سلمان

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع عدد من الوزراء ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووفد المملكة العربية السعودية برئاسة الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وأضاف "راضي" أن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وتتضمن الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.