الضيافة والزراعات الصحراوية.. كليات جديدة ضمتها جامعة الملك سلمان

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، إن الجامعة بها عدد من الكليات والتخصصات العلمية المرموقة التي تؤهل لسوق العمل محلياً ودولياً، وتتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، والتي منها كليات: "العلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، والعمارة، والفنون والتصميم، والسياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية".

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الكليات الجديدة بجامعة الملك سلمان كالتالي:

كلية إدارة الأعمال

الكلية تؤهل الطلاب الملتحقين بها لأسواق العمل المختلفة، التي منها ريادة الأعمال والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية والمحلية والإدراة والتسويق والتمويل واللوجستيات وسلاسل الإمداد ومجال تحليل وتصميم نظم المعلومات.

كلية الألسن واللغات التطبيقية

الهدف من إنشاء الكلية هو إخراج كوادر متميزة عالمياً، سواء كان من خلال إجادة اللغات المختلفة، أو دراسة اللغات التطبيقية، وتتميز الدراسة مدعومة بالتطبيق العملي وموجهة حسب احتياجات سوق العمل.

كلية الزراعات الصحراوية

الهدف من الكلية هو إخراج جيل من المتخصصين، لهم القدرة على الاستفادة من الأراضي الصحراوية الموجودة في مصر، في زراعة نباتات ومحاصيل مناسبة لمصر.

كلية الفنون والتصميم

تهدف كلية الفنون والتصميم إلى تعزيز قدرات الإنسان على التعلم وحل المشكلات، وذلك من خلال إيجاد استراتيجيات إبداعية تعتمد على التجريب والتقييم، وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأفراد، كالتسامح، ونبذ التعصب.

وتهدف البرامج الموجودة بالكلية إلى إنتاج أعمال فنية تتلاءم مع القيم وتعكس صورة إيجابية للإنسان.

كلية السياحة والضيافة

تهدف إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية في المجال السياحي، لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

كلية الصناعات التكنولوجية

خريجو درجة البكالوريوس في التكنولوجيا يتمتعون بالمعرفة والقدرات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الصناعية في مختلف مجالات الإنتاج الصناعي أو شبه الآلي بالكامل: الأسمنت، البلاستيك، الأجهزة، الكيمياء، التغليف، كمنظم تكنولوجي.

سيكون لخريجي درجة البكالوريوس في التكنولوجيا القدرة على تركيب أنظمة الأتمتة الجديدة أو إعداد أو تكييف الأنظمة القائمة إلى متطلبات الإنتاج الجديدة، كما سيكون قادراً على تحديد العيوب والأخطاء واتخاذ العلاجات المناسبة.