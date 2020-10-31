وزير الزراعة يوجه بتعميم فكرة الصوب الزراعية بالغربية

تفقّد الدكتور سيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، مركز الإرشاد الزراعي بقرية صناديد بمركز طنطا، برفقة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، مشروع الصوب الزراعية بقرية العتابية والذي ينفذه المهندس أحمد النجوي أحد شباب المهندسين على مساحة 4 أفدنة بإجمالي 40 صوبة بمساحات مختلفة، تعطي إنتاجية ما يقرب من 15 فدانًا.

ووجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تعميم هذه التجربة والاستفادة من المدارس الزراعية، وعمل ورش عمل وحملات توعوية لرفع وعي المزارعين بأهمية استخدام هذه الصوب التي توفر في استخدام المياه وتعطي إنتاجية مضاعفة ويتم فيها زراعة المحاصيل في غير أوانها.

ومن جانبه أوضح وزير الزراعة أن مشروع الصوب واحد من أكثر المشاريع التي تتبناها الوزارة من خلال تيسير قروض بفائدة 5% فقط.

واختتم وزير الزراعة زيارته لمصنع حسين فخري لإنتاج عجينة الياسمين والزيوت العطرية الناتجة من 60 فدانًا، وأوضحت شريفة رشاد، مديرة المصنع، أنه يتم استخلاص من 2 إلى 3 كيلو مركّز من كل ألف كيلو ياسمين، ويتم تطوير الصناعة بشكل سنوي لتتناسب مع متطلبات التصدير.

وافتتح الدكتور سيد القصير، وزير الزراعة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، مركز الإرشاد الزراعي بقرية صناديد بمركز طنطا، حيث استمع الحاضرون إلى شرح تفصيلي من المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية لبيان الخدمات التي يقدمها المركز.

وأوضح المهندس علي عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المركز مقام على مساحة 600 متر بإجمالي تكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، ويخدم 5 قرى، وهي صناديد ونفيا ودفرة وكفر الشيخ سليم ومنشية جنزور، ويخدم مساحة زراعية 6300 فدان في نطاق مركز طنطا.

وتفقّد وزير الزراعة مشروع محطة البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث أوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المشروع مكون من 8 عنابر، 2 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط رأسية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أن المشروع مسند إلى شركة الإنتاج الحربي، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل آلي بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الزراعة أن هذا المشروع يُعتبر إضافة قوية لمحافظة الغربية، لأنه يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى نجاح وزارة الزراعة في اعتماد مجموعة من المزارع خالية من إنفلونزا الطيور، وسيتم التصدير منها مما يوفر فرص عمل للشباب.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استقبل الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، في ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

يأتي ذلك في إطار تفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظات، وخلال الزيارة يفتتح وزير الزراعة الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفر الزيات، يعقبها افتتاح مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد مركز طنطا، بالإضافة إلى تفقد مركز تجميع الألبان بقرية إبشواي الملق بقطور، ومركز لتجميع الألبان بقرية نشيل بقطور.