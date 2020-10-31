"القصير" و"رحمي" يفتتحان مركز الإرشاد الزراعي بـ"صناديد" في الغربية

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه د طارق رحمي محافظ الغربية، مركز الإرشاد الزراعي بصناديد بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وأكد القصير الاهتمام بتحديث المراكز الإرشادية والتوسع في الإرشاد الإلكتروني وتكثيف عدد الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة والأصناف التي تحقق أعلى إنتاجية وأيضا منظومة الري الحديث.

وأشار إلى أنَّ من أولويات الوزارة في المرحلة الحالية منع التعدي على الأراضي الزراعية وتطوير مراكز تجميع الألبان والتلقيح الصناعي وتحسين السلالات.

ومن ناحيته، استعرض علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الخدمات التي تقدمها مراكز الإرشاد بمحافظة الغربية، البالغ عددها 19 مركزا موزعة على مستوى المحافظة، ومنها المقر الإرشادي بشقرف تحت الإنشاء.

وقال إن المركز الإرشادي بصناديد أنشئ حديثا، وفقًا لأحدث المعايير الهندسية على مساحة 600 متر لتعظيم الأداء الإرشادي والمشاركة الإيجابية في برامج التنمية الريفية والتدريب والنهضة الزراعية، وينظم الندوات الإرشادية والزيارات المنزلية والمكتبية والتدريب ويخدم نواحي (صناديد و منشاة جنزور وكفر الشيخ سليم ونفيا ودفرا) وإجمالي المساحة المنزرعة 6376 فدانا، و2000 فدان بطاطس، وخضر 2000 فدان، وقمح 1500 فدان، برسيم 500 فدان حدائق.

وشهد الافتتاح، حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الغربية.