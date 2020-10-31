عجوز في التسعين من عمرها تتعرض لاغتصاب جماعي في الهند

تعرضت عجوز في التسعين من عمرها للاغتصاب الجماعي في مدينة كانشانبور بشمال مقاطعة تريبورا الهندية.

ووقعت الحادثة في 24 أكتوبر الجاري لكنها خرجت إلى الضوء مؤخرًا بعدما علم أقرباء الضحية بالأمر وأخذوها إلى مركز الشرطة، حيث قدمت بلاغًا ضد أنجان ناما، البالغ من العمر 35 عامًا، من سكان بلدة باراهالدي، ورجل آخر مجهول الهوية، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال مسؤول في شرطة كانشانبور، بيكرامجيت شوكلاداس، إن التحقيقات في الجريمة قد بدأت بالفعل.

وقالت العجوز: "اقتحم أنجان ومعه رجل آخر منزلي منتصف الليل. اغتصباني وتركاني شبه ميتة. عندما استعدت وعيي في صباح اليوم التالي أخبرت جيراني، لكن أنجان رجل قوي ولم نجرؤ على مواجهته".

وقالت الشرطة إن العجوز خضعت لفحوصات طبية وأُدخلت إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة.

لم تكن الحالة الأولى من نوعها، حيث قبضت الشرطة، سبتمبر الماضي، على شاب في الثلاثينيات بتهمة اغتصاب امرأة عمرها 86 عامًا، وقالت سواتي ماليوال، مفوضة شؤون المرأة في دلهي، إن المرأة كانت أمام بيتها تنتظر بائع الحليب عندما اقترب منها المعتدي، وقال لها إن بائع اللبن لن يأتي اليوم، وعرض عليها أن يرافقها إلى المكان الذي يمكن أن تقتني منه حاجتها، فتبعته ولكنه أخذها إلى مزرعة قريبة واغتصبها هناك.

وأشارت "ماليوال" لـ"بي بي سي"، إلى أن العجوز كانت تبكي وتتوسل إليه وتقول له إنها في مقام جدته، ولكنه لم يعبأ واعتدى عليها، ولم تسلم منه إلا بعدما سمع بعض المارة بكاءها فخلصوها منه، وسلموه إلى الشرطة.

وأصبحت جرائم اغتصاب النساء مؤخرًا قضية رأي عام في الهند، لكن رغم ذلك لم يتراجع مؤشر حوادث الاعتداء على النساء في البلاد.

وحسب الإحصائيات الحكومية، فإن الشرطة سجلت 33658 حادثة اغتصاب ضد النساء في عام 2017، أي بمعدل 92 حادثة اغتصاب كل يوم.