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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
برج العذراء

برج العذراء

يمتلك رجل برج العذراء قدرا كبيرا من الثقة بالنفس بالإضافة إلى إنه طموح، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تتصرف بإيجابية وتبدو أكثر استعدادا للخوض في تجربة تتعلم من خلالها الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من السحر النابع من ذاتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

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