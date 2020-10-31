رسالة طالب إلى المعلمة المتوفاة بالدقهلية: من غيرك مكناش اتعلمنا حاجة

بقلم جاف وورقة من الكشكول، كتب أحد طلاب الصف السادس الابتدائي رسالة إلى نبيلة عبدالقادر، المعلمة التي توفيت، صباح اليوم السبت، أثناء طابور الصباح بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية أويش الحجر بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، يعبر فيها الطفل الصغير عن حبه وحزنه الشديد على رحيلها.

نشر صورة الورقة أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب الطالب الرسالة بخط يده، قائلًا: "اليوم الأخير لستة.. الأستاذة نبيلة.. أفضل مدرسة عندي.. البقاء لله.. والتاريخ 31/10/ 2020.. الله يرحمك يا أستاذة نبيلة ويغفر لك ذنوبك.. من غيرك مكناش طلعت لسنة ستة 6/1".

وأضاف الطفل الصغير بخطه الضعيف: "من غيرك مكناش عرفنا الإذاعة.. من غيرك مكناش تعلمنا الخط.. من غيرك مكناش عملنا مسابقات.. من غير الأستاذة نبيلة مكناش اتعلمنا حاجة".

وكانت نبيلة عبد القادر أبو المعاطي خيال، 58 عامًا، والمقيمة بقرية كفر الشنهاب، والمعلمة بمدرسة عمر بن الخطاب توفيت صباح اليوم في بداية اليوم الدراسي أثناء تواجدها في طابور الصباح، وكان شهود العيان قد أكدوا أن "نبيلة" سقطت فجأة على الأرض أثناء وقوفها في الطابور، وقام زملاؤها بنقلها إلى مركز طب الأسرة، لكن الأطباء أكدوا أنها توفيت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية إثر السكتة القلبية، وأوضح شهود العيان أنه لم يظهر على "نبيلة" أي أعراض قبل وفاتها.

وكان محافظ الدقهلية، قد كلف علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمعلمة المتوفاة، بالإضافة إلى المبادرة بسرعة صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بها، على أن تعتبر وفاتها إصابة عمل، وذلك حرصًا على أن يحصل أسرتها وذويها على كافة الحقوق والمستحقات.

وفي السياق ذاته، تقدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وقيادات المديرية بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، داعين المولى أن يتغمدها بواسع فضله ورحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.