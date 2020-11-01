حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

امرأة برج الميزان تفضل أن تلتزم بالهدوء في المواقف الصعبة التي تمر بها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك لدراسة مشروع يهمك وتستطيع أن تتغلب على عثرات الطريق وتخطط جيدا وتدير أمورك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات عاطفية حلوة وتحصل على تقدير الكثيرين.. تفاءل فالفلك يعمل لصالحك اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.