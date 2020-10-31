أسعار تذاكر متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بعد افتتاحها

كشف مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، عن أسعار تذاكر المتاحف الثلاثة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وهي "شرم الشيخ" و"كفر الشيخ" و"المركبات الملكية" بمنطقة بولاق أبو العلا.

أول المتاحف التي افتتحها الرئيس اليوم، هو متحف شرم الشيخ والذي يعرض نحو 5200 قطعة أثرية منتقاة بعناية لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية، وأشار "عثمان" إلى أن أسعار دخول المتحف هي 40 جنيهًا للزائر المصري، و20 جنيهًا للطالب المصري، و200 جنيه للسائح الأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي.

وعن مواعيد الزيارة، أوضح رئيس قطاع المتاحف أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرر فتح متحف شرم الشيخ طوال أيام الأسبوع لفترتين، الأولى صباحية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 1 مساءً، والأخرى مسائية من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، وذلك في إطار سياسة الوزارة لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.

وأكد أن هذه المواعيد ستقدم فرصة للسائحين للتمتع بشواطئ المدينة الخلابة وممارسة الرياضات المائية الممتعة صباحًا، وزيارة المتحف ليلًا للتعرف على الحضارة المصرية القديمة.

وبالنسبة لأسعار تذاكر زيارة متحف كفر الشيخ، ذكر "عثمان" أنها تبلغ 10 جنيهات للمصريين، وخمسة جنيهات للطالب المصري، و80 جنيهًا للأجانب، و40 جنيهًا للطالب الأجنبي، على أن يفتح المتحف أبوابه للجمهور غدًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

وتم تحديد أسعار تذاكر متحف المركبات حيث بلغت 20 جنيهاً للمصريين، و5 جنيهات للطلاب، فيما تبلغ سعر التذكرة للأجانب 100 جنيه، و50 جنيهًا للطلاب الأجانب، ويبلغ سعر استخدام الكاميرا الفوتوغرافية 50 جنيهًا، إلى جانب استخدام كاميرات الهاتف المحمول خلال الزيارة بالمجان.

ويهدف إنشاء متحف شرم الشيخ إلى الدمج بين كل من السياحة الترفيهية والتي تتمثل في سياحة الشواطئ، بالإضافة إلى السياحة الثقافية، حيث سيقدم المتحف الفرصة للسائحين للتمتع بشواطئ شرم الشيخ مع ممارسة الرياضات المائية صباحًا، بالإضافة إلى زيارة المتحف ليلاً من أجل التعرف على حضارة مصر القديمة.