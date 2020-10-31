توقف بناؤه في 2011 واستكمله السيسي.. متحف شرم الشيخ يفتح أبوابه اليوم

"لم توضع فيه طوبة منذ 2011 حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 ووجه باستكمال العمل وتوفير كافة الدعم له ليرى النور خلال ساعات ويستعد لاستقبال سائحي السياحة الثقافية للمرة الأولى.

ويفتتح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، متحف شرم الشيخ.

ويهدف إنشاء المتحف إلى الدمج بين السياحة الترفيهية متمثلة في سياحة الشواطئ والسياحة الثقافية حيث سيقدم فرصة للسائحين للتمتع بشواطئ المدينة الخلابة وممارسة الرياضات المائية الممتعة صباحاً، وزيارة المتحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية القديمة.

المتحف مقام على نحو 20 أالف متر مربع، وقد بدأت أعمال المشروع عام 2003 وتوقفت عام 2011 وتم استئناف الأعمال به مرة أخرى في عام 2018، حيث بلغت تكلفة المشروع 812 مليون جنيه.

يعكس سيناريو العرض المتحفي الأوجه المختلفة للحضارة المصرية عن طريق عرض 5200 قطعة آثرية منتقاة، تم اختيارها بعناية من المخازن المتحفية بقصر المنيل وكوم أوشيم وسقارة ومتاحف السويس والإسماعيلية واليوناني الروماني بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، وكذلك مخازن مدينة الأقصر والأشمونين بالمنيا وغيرها.

كما يعرض المتحف بشكل استثنائي 10 قطع أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك قبل عرضها بالمتحف المصري الكبير، مما يعد بمثابة عنصر جذب أمام زوار المدينة لمشاهدة جزء من كنوز الملك الشاب لأول مرة.

ومن أهم القطع الأثرية بالمتحف قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للاله "إيروس" وهو يصطاد الغزلان والتي تعرض بمدخل المتحف، وتمثال آخر نادر للإله "بس" من الطين الغير مكتمل الحرق وسوف يتم وضعه في قاعة "الإنسان والحياة البرية، هذا بالإضافة إلى القطع التي تم اكتشافها حديثاً ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة بما يعمل على إثراء منظومة العرض المتحفي بالمتحف.