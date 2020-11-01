من ضمنها تحليل مخدرات.. تعرف على اشتراطات اختيار السائقين لباص المدرسة

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه بسبب مشاكل الأتوبيسات والسائقين الكثيرة، بدأ العديد من المدارس الخاصة اللجوء إلى شركات السياحة بشأن باص المدرسة، بدلا من أن تأتي المدرسة بسائقين وتكون مسؤولة عنهم.

كانت العناية الإلهية قد أنقذت شابين من الموت المحقق يوم الأربعاء الماضي، بسبب انقلاب باص مدرسة بدون طلاب أمامهم في شارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر وتحديدًا أمام مدرسة المنهل، بعدما كان سائق الأتوبيس يقوده بسرعة هائلة، ونتج عن الحادث إصابة السائق وتهشم سيارتين ملاكي كانتا متوفقتين على جانب الطريق.

وأضاف "بدوي" أنه هناك نوعين من المدارس الخاصة تختلف في تعاقدها مع سائقي باص المدرسة، النوع الأول هو الذي يستأجر الأتوبيسات من شركة سياحة، وتكون تلك الشركة هي المسئولة عن سائقي الأتوبيسات، وهناك النوع الآخر وهو الأقل من المدارس هي التي تمتلك أتوبيسات.

وأوضح "بدوي" أن المدارس التي تمتلك أتوبيسات تقوم بشكل دوري أو كل أسبوعين بعمل تحليل لكشف المخدرات للسائقين، وأن الشرط الوحيد في اختيار السائقين أن يكون معه رخصة قيادة من المرور مجددة أو سارية، أولى أو ثانية، قائلا: "الأولى يستطيع يقود بها أتوبيس كبير، والثانية يقود بها أتوبيس 27 راكبا".

وفي سياق آخر كان المستشار بدوي علام، قد أوضح أن المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة يتم تحديد قيمتها من قبل وزارة التربية والتعليم، وليس للمدارس الخاصة أي تدخل فيها، وأن المدارس الخاصة بها حوالي 3 ملايين طالب، و80% من المدارس الخاصة مصاريفها الدراسية أقل من 5 آلاف جنيه.

وأضاف "بدوي" أن المدارس الخاصة تنتظر خلال الفترة الحالية وصول الكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والذي يُنظم العلاقة التعاقدية في المصروفات المدرسية بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية.