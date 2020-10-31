عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير بتركيا إلى 35 قتيلا

أعلنت السلطات التركية، أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي هز ولاية إزمير غرب البلاد، أمس الجمعة، بلغت 35 قتيلا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفري حصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية، إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة، قبالة إزمير، تسبب في حدوث موجات مد عاتية جزئية.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية، أنه جرى تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير، مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر تويتر: "نتمنى السلامة لجميع مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب إزمير"، مضيفا: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وتحركت كافة المؤسسات والوزارات المعنية للبدء بالأعمال اللازمة".

وأفادت "آفاد" بأنها سجلت 107 هزات أرضية ارتدادية على الأقل، بينها 21 تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأسفر الزلزال عن تدمير مبان في جزيرة ساموس اليونانية، حيث قتل تلميذان في إحدى المدارس المحلية، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.