نائب تركي: لم يعد لدينا اقتصاد.. والأتراك يتعرضون للخطف والتعذيب

شن عمر فاروق جرجرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، هجوما على نظام أردوغان، وما تفعله الشرطة من ارتكاب للجرائم ضد المواطنين.

وأضاف في فيديو بثه موقع تركيا الآن: "أن الناس تتعرض للخطف والتعذيب في السجون ومراكز الشرطة، ومراكز الاعتقال في تركيا، ولم تعد هناك دولة قانون، ولم يعد هناك أيضًا اقتصاد".

زعيم المعارضة التركي: "أردوغان يستغل ما حدث في فرنسا لتغطية الأزمات وانهيار الليرة"

وفي وقت سابق، شن زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، هجوما على الرئيس رجب طيب أردوغان، واتهمه باستغلال قضية فرنسا لتغطية الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال كليتشدار أغلو، إن "أردوغان يستغل ما حدث في فرنسا لتغطية الأزمات وانهيار الليرة، متوجها إلى أردوغان بقوله: "قاطعوا البضائع الفرنسية؟ حسنا، أحرق حقيبة هيرمس الخاصة بزوجتك وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ"، وذلك حسب صحيفة "زمان" التركية.

وتابع: "أنت تتحدث فقط دون أفعال، هل تركت مواطنا لديه القدرة على شراء المنتجات الفرنسية؟".. مضيفا: "نريد أن نعيش في سلام، الصراعات لن تفيدنا، العالم تخلى عنا وتركنا لوحدنا".

حزب الديمقراطية التركي:" يوجه انتقادات لأردوغان بسبب مقاطعة الدول العربية للبضائع التركية"

وجه علي بابابجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، ووزير المالية والخزانة الأسبق، انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب قرارت المقاطعة العربية للبضائع التركية.

وقال "باباجان"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام التركية، إن "الرئيس بدأ مهمته كرئيس بعد أن أدلى اليمين، والذي يتضمن العمل بحيادية وإنصاف. إن حيادية قائد الدولة في نظام بلدنا أمر مهم جداً، ونحن لم نغير هذه المادة. لكن رئيس الجمهورية، وبعد انتخابه بأسبوع، تم انتخابه كرئيس لحزبه بعد أول مؤتمر للحزب، كيف يمكن أن يكون محايدا إذًا؟".

رئيس حزب العدالة:" العاملون في الصناعة والتصدير في تركيا يبكون دماً لما يحصل"

وانتقد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية سابقاً، السياسات الاقتصادية للحكومة قائلاً إن "الاقتصاد التركي في أسوأ حالة له خلال العشرين سنة الماضية. نزداد فقراً يوماً بعد يوم، والعملة التي في جيبنا تتناقص قيمتها يوماً بعد يوم. إن الفقر في بلادنا يسجل أرقاماً قياسية تاريخية".

وانتقد ردة فعل الحكومة على حملات مقاطعة السلع التركية، قائلًا: "مؤخراً بدأت حملات لمقاطعة للسلع التركية في بعض دول الخليج، ومع الأسف هذه الحملات بدأت تنتشر في كامل العالم العربي.. وكانت ردة فعل الحكومة على هذا الأمر الجدي هو الضحك، لكني لا أرى شيئا مضحكا"

وأضاف: "العاملون في الصناعة والتصدير في تركيا يبكون دماً لما يحصل"، ووجه حدبث للرئيس الرئيس التركي، قائلًا "إذا كنت لا تهتم لسعر الدولار وتتجاهل عدد المرضى وتضحك عندما يتم مقاطعة بضائعنا، فهذا يعني أنه لم يبق شيء يربطك أو يهمك أمره في هذا البلد".