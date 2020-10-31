مدبولي يلتقي الرئيس العراقي على هامش زيارته لبغداد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، برهام صالح رئيس الجمهورية العراقي.

يأتي ذلك على هامش زيارة مدبولي إلى العراق اليوم، حيث تراس رفقة نظيره العراقي، أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي تعقد لأول مرة منذ 31 عاما.

وقع عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومتين المصرية والعراقية، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين البلدين الصديقين.

كانت اللجنة العليا "المصرية- العراقية" المشتركة، انعقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، وهو أول انعقاد للجنة منذ قرابة 31 عاماً.

واستقبل "الكاظمي"، "مدبولي"، بمقر مجلس الوزراء العراقي اليوم، وتمّ إجراء مراسم الاستقبال الرسمى، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلامين الجمهوريين، بحضور الوزراء من الجانبين.

وعُقدت أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين الحكوميين.

كما يشارك في أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذي سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصري والعراقي، كما يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي خلال الزيارة جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين.

وانعقدت "اللجنة المصرية العراقية المشتركة" مرتين فقط من قبل، خلال عامي 1988، و1989، ولكن لم يتم انعقاد اللجنة في التسعينيات أو الألفية.