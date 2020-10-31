سامح علاء: عملت كثيرا على فيلم ستاشر وشاهين أكبر من أي جائزة (حوار)

حقق الفيلم القصير المصري "ستاشر"، نجاحا كبيرا بمهرجان كان السينمائي، حيث يعد أول عمل سينمائي مصري يحصد جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان، خلال دورة هذا العام، كما أنه أول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة منذ 50 عاما.

وجاء فيلم "ستاشر" من بطولة سيف حميدة، وإخراج سامح علاء، مستعرضا خلال أحداثه، التحديات التي يواجهها الشباب في مرحلة المراهقة، وجاء الفيلم القصير مدته 15 دقيقة.

تواصلت "الوطن"، المخرج سامح علاء الذي أجرى حوارا عن كواليس فوزه بالجائزة، ورؤيته للسينما المصرية والعالمية ومشروعاته المقبلة، وإلى نص الحوار:

- كيف كان إحساسك حينما علمت بخبر الفوز بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان وبالأخص أنك أول مخرج مصري يحصد تلك الجائزة؟

بالطبع شعور بسعادة كبيرة، ده أقصى ما يمكنني قوله، وأن تلك الجائزة كانت دافعا لكي نتحمس لتقديم العمل السينمائي المقبل.

اختياري لـ سيف حميدة لبطولة الفيلم جاء بعد أن شاهدت صورته

- تواصلت "الوطن"، مع الفنان سيف حميدة بطل الفيلم، الذي أكد بأنك اخترته للقيام بتجسيد بطولة الفيلم من خلال "كاستينج".. حدثنا عن أسباب اختيارك له بشكل خاص لتقديم الشخصية خلال أحداث فيلم "ٍستاشر"؟

أنا عملت على فيلم "ستاشر" فترة طويلة من ناحية الكتابة والسيناريو، وتطوير الفكرة والقصة، ما جعلني أتخيل شخصية البطل في عقلي، وحينما شاهدت صورة "سيف" طلبت مقابلته، لشعوري بأنه هو بطل الفيلم الذي تخيلته، وحينما تقابلنا دار بيننا حديث استمر إلى 15 دقيقة، وحينها أدركت بأنه هو الشخص المناسب لتجسيد الشخصية، وبعد أن قدمنا مشهد سويا، تأكدت بأنه يستطيع تقديم الشخصية وبأنه مناسب جدا له.

- بخصوص فيلم "ستاشر" هل من الممكن أن يتم عرضه في مصر خلال الفترة المقبلة؟

الفيلم بالفعل تم عرضه خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وحصد جائزة أما على مستوى عرضه للجمهور العادي في دور العرض، للأسف توزيع الأفلام القصيرة في مصر، أمر مقتصر على المهرجانات، إلا أنني أتمنى بالطبع عرضه للجمهور في دور السينما، ونسعى لتقديم الفيلم في عدد من المهرجانات في مصر والقاهرة والمحافظات المختلفة.

- قدمت من قبل فيلم "خمستاشر" عام 2017 وهو فيلم قصير أيضا.. هل له علاقة بفيلم "ستاشر"؟

فيلم ستاشر مكمل لفيلم خمستاشر، الذي قدمته قبل عامين من حيث العالم الذي تدور به أحداث الفيلم، وتلك المرحلة العمرية للمراهقين، وهي مجموعة قصص فأنا في الأساس أكتب مجموعة قصص لمراحل عمرية مختلفة ويربط بينهما نفس العالم ولكن قصة الفيلمين مختلفين تماما عن بعضهما.

تجربة التصوير بالمناطق الشعبية بمصر مميزة ورائعة

- جرى تصوير فيلم "ستاشر" بشكل كامل في مصر وفي مناطق شعبية.. هل واجهت أي صعوبة في التصوير وحدثنا عن كواليس تصويره؟

تجربة التصوير في المناطق الشعبية وفي مصر، كانت تجربة مميزة ورائعة، وأنا اخترت الأماكن التي تعود إليها جذوري، في هذه المناطق جدودي، وطفولتي كلها قضيتها بها، فأنا أحبها كثيرا، ورغبت في تصوير الفيلم هناك في مناطق مثل العباسية والضاهر والسكاكيني، وكنت أشعر بارتياح كبير أثناء التصوير، ولا أتذكر بأنني واجهت في لحظة واحدة أي صعوبات، فالناس هناك متعاونين بشكل كبير، والإنتاج ساعدنا بشكل كبير جدا، وتم تصوير الفيلمين بنفس المناطق.

يوسف شاهين أفلامه أكبر من أي جائزة

طرح بعض الجمهور والصحفيين مقارنة بينك وبين المخرج الكبير يوسف شاهين.. كيف ترى هذه المقارنة؟

في الحقيقة مفيش أي وجه للمقارنة، فأستاذ يوسف شاهين أعماله أكبر من أي جوائز، وتلك المقارنة ليست عادلة، يوسف شاهين تعلمنا منه السينما، وعرفت مهرجان كان عن طريق أفلامه، وبعيدا عن أي شيء، أنا من عشاق سينما يوسف شاهين، ودوما أفلامه عظيمة وأكبر من أي جائزة.

الجوائز شيء تقديري ووليدة اللحظة، والمقارنة لا تصح بيننا، حيث أن الظروف والوقت والتكنيك السينمائي مختلف بيننا بشكل كبير، وصنع فيلم قصير مختلف تماما عن فيلم روائي طويل، ولا يجوز أن نقارن بأي شكل من حيث الجوائز، حيث أن أفلام يوسف شاهين علامة سينمائية هامة.

- كيف ترى وجود السينما المصرية على خريطة السينما العالمية ومكانتها ودورها؟

أنا أرى أن السينما المصرية بأفلامها، متواجدة دائما في المهرجانات العالمية منذ خمسينيات القرن الماضي، ولم تتوقف حتى الآن، فالعديد من الأفلام المصرية، شاركت في مختلف المهرجانات حول العالم، ولو تحدثنا عن الوقت الحالي، ففي مهرجان هذا العام، تم عرض فيلم "سعاد" للمخرجة آيتن أمين.

وعام 2018 تم عرض فيلم "يوم الدين" لأبوبكر شوقي في مهرجان كان، وقبل سنوات عرض فيلم للمخرج عمر الزهيري بفعاليات مهرجان كان، والعديد من الأسماء الأخرى للمخرجين، شاركوا في العديد من المهرجانات العالمية وأنا أرى بأن مشاركة الأفلام المصرية بالمهرجانات العالمية تتطور ونحن نشارك بشكل كبير في السينما العالمية وأتوقع بأن نظهر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

- حدثنا عن مشروعاتك السينمائية والفنية خلال الفترة المقبلة وهل ستكون فيلم قصير أيضا أم ستسعى لتقديم فيلم روائي طويل؟

أنا لم أتوقف عن تقديم الأفلام القصيرة فتلك الأفلام التي بدأت معها مشواري السينمائي، وأنا أرى بأن الأفلام القصيرة لها شكل سينمائي خاص بها مثل اختلاف القصة القصيرة عن الرواية، فهناك أدباء يكتبون هذا وذاك أنا لا أريد أن أتوقف عند الأفلام القصيرة ولكنني أمارس السينما بشكل عام فحاليا أكتب أفلام قصيرة جديدة كما أكتب أيضا فيلم روائي طويل.