مخرج فيلم "ميكا": عرضه في مهرجان الجونة كان حلما لي

قال إسماعيل فروخي، مخرج فيلم "ميكا"، إنه قابل منذ 5 سنوات بعض الطلاب في شوارع باريس وسألهم عما يفعلون فقالوا إنهم في فرنسا بعدما هاجروا إليها، واصفا هذا الموقف بـ"المجنون"، خاصة أنه كان معهم أطفال صغار يغامرون بالذهاب لهناك.

وأضاف "فروخي"، خلال لقاء على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، إنه اختار التركيز على هذه الجزئية، والتحدث عن هذا في صورة فيلم، متابعا: "الجونة بالنسبة لي قصة كبيرة، لأنني كنت هنا في العام الماضي ولم أستطع أن أنهي الفيلم العام الماضي ولكن عدت ودخلت المسابقة وكان حلما بالنسبة لي".

وتابع: "شيء مهم أن نتحدث عن الواقع لكن لا أريد أن أصدر صورة سوداء وهناك وضع لفكرة خفيفة ووجدت في المغرب طفلا صغيرا كانت قصته أنه كان يلعب التنس وهو صغير وكبر إلى أن أصبح مدربا وقولت لما لا أضع هذه القصة والموضوع في فيلم".

وينطلق مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، الذي بدأت فعالياته يوم الجمعة الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وكان عُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.