حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يُعرف عن مولود برج العقرب أنّ لديه حساسية مُفرطة تجاه المواقف المُحرجة، وتنجرح مشاعرهم بسهولة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم كن مستعدًا للعطاء، وإذا أردت أن تكسب إعجاب المحيطين بك فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا انتبه لعلاقتك بشريك حياتك، ولا تتسرع في قراراتك أو في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.