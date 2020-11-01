حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة، إذ يُعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة، ويمنحك ذلك روح بحث ومثابرة وتستمتع بالقيام بواجبك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك سحرًا وجاذبية وأفكارًا مبتكرة لتجديد حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.